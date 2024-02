Trump wil dat Hooggerechtshof zijn immuniteit voorlopig garandeert

De Amerikaanse oud-president Trump heeft het Hooggerechtshof gevraagd om het vonnis van een lagere rechtbank te negeren, waarin gesteld wordt dat Trump geen immuniteit geniet voor zijn pogingen om zijn verlies bij de verkiezingen in 2020 ongedaan te maken.

Vorige week oordeelde het Hof van Beroep in Washington D.C. dat Trump als elke andere burger vervolgd kan worden, nadat een rechter in hetzelfde district vorig jaar al tot dezelfde conclusie kwam.

Volgens de advocaten van Trump "zal het presidentschap zoals we het nu kennen ophouden te bestaan, als de president geen immuniteit geniet van vervolging voor misdrijven. Elke beslissing van de president op een controversieel onderwerp brengt dan de dreiging van vervolging met zich mee, als de andere partij aan de macht komt."

Ze voegen als argument toe dat "een maandenlange strafzaak tegen Trump, op het hoogtepunt van het verkiezingsjaar, zijn mogelijkheden om campagne te voeren drastisch zullen dwarsbomen."

President of kandidaat?

De advocaten betogen dat Trump in 2020 nog steeds president was, en dus immuniteit geniet voor vervolging. Het team van Jack Smith, de speciaal aanklager die namens de overheid de strafzaak tegen Trump begon, betoogt echter dat Trump slechts een presidentskandidaat was in de periode waarover de strafzaak gaat. Die draait vooral om Trumps pogingen om politici en ambtenaren te dwingen de verkiezingsuitslag te vervalsen, in het najaar van 2020, en zijn oproep aan aanhangers om het Capitool te bestormen in 2021.

Vertraging in de strafzaak is hoe dan ook in Trumps voordeel: de strafzaak stond gepland om te beginnen in maart, maar die is nu uitgesteld naar een nog niet vastgestelde nieuwe datum. Als Trump de verkiezingen wint voordat de zaak is afgerond, kan hij zichzelf gratie geven of de zaak doen stoppen.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof bestaat voor het grootste deel (zes van de negen leden) uit rechters met een conservatieve reputatie. Drie van hen werden eerder door Trump aangesteld. Het is onbekend of het Hof zich wil uitspreken over deze zaak, en naar welk oordeel ze dan neigen.