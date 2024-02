Gasverbruik Nederland opnieuw lager

De daling van het aardgasverbruik zet door. Nederland verbruikte 30 miljard kubieke meter in 2023; 5 procent minder dan in 2022, meldt het CBS. De daling is minder spectaculair dan in 2022. Toen was het verbruik door de hoge energieprijzen een kwart lager dan in het jaar ervoor.

De energieprijzen bleven een groot deel van 2023 hoog. De verandering in het aardgasverbruik verschilt per sector. Het verbruik van gebouwen, zoals winkels, horeca en ziekenhuizen was 7 procent lager. Bij huishoudens daalde het met 11 procent, terwijl de winter van 2023 ongeveer even koud was als die van 2022.

Het aardgasverbruik daalt al vijf jaar op rij in de vier grote sectoren, te weten elektriciteitscentrales, industrie, gebouwen en landbouw.