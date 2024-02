Verrassend F-35-vonnis zet wapenexportregels in de schijnwerpers

Het gerechtshof in Den Haag heeft een streep gezet door de Nederlandse levering van F-35-onderdelen aan Israël. Betrokkenen en experts zijn verrast door de uitkomst van het hoger beroep. Het besluit roept de vraag op hoe streng of soepel de Nederlandse exportregels voor wapenonderdelen zijn. Naar het oordeel van het hof in Den Haag had de Staat de export van straaljageronderdelen naar Israël moeten tegenhouden. "Er is een duidelijk risico dat met de F-35-straaljagers van Israël ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht worden gepleegd in de Gazastrook", zo onderbouwt het hof zijn oordeel. Het demissionaire kabinet gaat tegen het besluit in cassatie bij de Hoge Raad. Premier Rutte noemt het een politieke kwestie en zegt dat het kabinet zelf over het buitenlandbeleid gaat. "Uiteraard voeren we de uitspraak van het hof wel gewoon uit." 'Beter hadden we niet durven hopen' Het is uitzonderlijk dat de rechtelijke macht de export van wapenonderdelen tegenhoudt, zegt Frank Slijper van PAX Nederland. Hij is wapenhandelexpert bij de vredesorganisatie, die samen met Oxfam Novib en The Rights Forum de zaak had aangespannen tegen de Staat. "Beter hadden we niet durven hopen", zegt Slijper over het oordeel. Hij volgt de defensie-exportwereld zo'n dertig jaar "en dit is naar mijn weten niet eerder gebeurd." Het hof geeft nu een belangrijk signaal, zo stelt Slijper, omdat Nederland steeds minder zicht krijgt op waar wapenonderdelen terechtkomen in het buitenland.

Archieffoto van een F-35 op Vliegbasis Volkel - Foto: ANP

Tot voor kort had Nederland volgens hem internationaal een "best aardige" reputatie. In vergelijking met andere EU-landen, zoals Frankrijk, werden vrij strenge regels voor de wapenexport gehanteerd. "Maar de afgelopen jaren raakt Nederland steeds meer de controle kwijt." Defensie-analist Peter Wijninga van de Haagse denktank HCSS vindt dat Pax onrealistische eisen stelt. "Nederlandse radarsystemen zijn ooit via omwegen op Chinese oorlogsschepen terechtgekomen, terwijl wij die onderdelen nooit direct zouden leveren." Landen moeten natuurlijk hun best doen zulke situaties te voorkomen, benadrukt hij, "maar volledig zicht krijgen is niet haalbaar". 'Dit is politieke keuze' De voormalig luchtmachtofficier vindt dat het hof te ver is gegaan. Bij elk conflict is er immers een risico op mensenrechtenschendingen, redeneert hij. "De rechtelijke uitspraak is gedaan op basis van een ernstig vermoeden in plaats van harde bewijzen." Wijninga noemt het een politieke keuze, die een rechter niet zou moeten maken.

Hoe groot is de Nederlandse defensie-industrie? Ruim de helft van de omzet van de Nederlandse defensiebranche wordt via export verdiend. In de meest recente cijfers van de Rijksoverheid, over 2021, was de totale omzet in de zogenoemde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie 4,7 miljard euro. Nederland viel de afgelopen jaren net buiten de top-tien wapenexporteurs wereldwijd, blijkt uit cijfers van SIPRI.