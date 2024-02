Megadrugslab in Mexico gevonden met totale straatwaarde van 700 miljoen euro

Het Mexicaanse leger heeft een megadrugslab in het noorden van het land ontmanteld. De hoeveelheid gevonden drugs is meer dan de helft van het totale hoeveelheid drugs die het hele vorige jaar werd gevonden.

Volgens het leger gaat het om meer dan 41.000 kilo crystal meth en 12.000 kilo grondstoffen waar synthetische drugs van gemaakt kunnen worden. De drugs vertegenwoordigen een straatwaarde van meer dan 700 miljoen euro.

Ook zijn materialen gevonden voor het produceren van de drugs en heeft het leger voertuigen, motoren en aanhangwagens in beslag genomen. Alle gevonden drugs zijn vernietigd. Volgens de autoriteiten waren de drugs bedoeld voor het buitenland, vooral voor de VS, Australië en Europa.

Handel in drugs aanpakken

Mexico, de VS en Canada hebben afgesproken om beter samen te werken om de handel in synthetische drugs (vooral fentanyl) harder aan te pakken. Ook willen de landen de handel in illegale vuurwapens beter tegengaan.