Amsterdamse Weesperstraat blijft open voor auto's

De verkeersader op de Amsterdamse Weesperstraat wordt niet opnieuw afgesloten. Dat zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst na evaluatie van de pilot met de zogenoemde knip, afgelopen zomer.

De gemeente gaat op zoek naar alternatieven om de verkeersdrukte in het gebied te verminderen, schrijft AT5.

De straat was in juni en juli zes weken lang afgesloten voor verkeer. De gemeente wilde onderzoeken of door de knip de luchtkwaliteit zou verbeteren en of het zou leiden tot minder geluidsoverlast en meer verkeersveiligheid.

Hoewel de afsluiting leidde tot minder autoverkeer, ontstonden er ook problemen. De weg zou toegankelijk blijven voor hulpdiensten, maar dat ging niet altijd goed. Ambulance- en brandweerwagens stonden meerdere keren voor een dichte slagboom als gevolg van een technisch probleem met het scannen van de toegangssticker.

Tijdens de knip werden de aanrijtijden van de nood- en hulpdiensten langer. Een ambulancerit duurde gemiddeld 15 seconden langer, brandweerauto's waren 35 seconden langer onderweg. "De langere rijtijden hebben niet geleid tot overschrijding van de normen voor aanrijtijden, maar ze hebben helaas wel gezorgd voor vertragingen en zorgen en stress bij het rijdend personeel", aldus Van der Horst.

Minder verkeer

Uit de evaluatie blijkt ook dat er in het 'pilotgebied' (het deel van het centrum aan de oostkant van de Amstel) 9500 minder auto's per dag reden, een afname van 18 procent. Daardoor verbeterde de luchtkwaliteit.

Het aantal verkeersongelukken nam echter niet af en het aantal meldingen van 'gevaarlijke verkeerssituaties' nam juist toe. Dat kwam onder meer doordat auto's het fietspad opreden om files te omzeilen.

Te weinig bewegingsvrijheid

"De knip zoals we hem deden zal niet meer terugkeren", laat wethouder Van der Horst aan AT5 weten. "Een verkeersmaatregel waarbij er maar zeer beperkt uitzondering gemaakt kan worden, geeft te weinig bewegingsvrijheid om maatwerk toe te passen", schrijft Van der Horst in een brief aan de raad.

Omdat de wethouder nog altijd iets wil doen aan de wens van de raad om de verkeersdrukte in het gebied te verminderen, wordt er wel nagedacht over alternatieven, zoals een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur of het verwijderen van een rijbaan.