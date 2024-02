Zwarte schaap Kennedy's zegt sorry voor omstreden Super Bowl-commercial

Een wervende spot van 30 seconden tijdens het grootste eendaagse sportevenement ter wereld. Wil je in één keer heel veel Amerikaanse huiskamers bereiken voor je kandidatuur voor het presidentschap van Amerika, dan is zo'n Super Bowl-spot een heel goed idee. Maar Robert F. Kennedy jr., telg uit de bekendste politieke familie van de Verenigde Staten, krijgt er veel kritiek door te verduren. De reden: in de spot wordt duidelijk verwezen naar zijn vermoorde oom, president John F. Kennedy. En dat kan zomaar niet, vindt onder meer zijn eigen familie. In de spot is een verkorte versie te horen van een campagnelied dat de 35ste president van Amerika gebruikte in de presidentscampagne van 1960. Ook zijn er effecten en zwart-witfoto's te zien van Robert Kennedy jr., die herinneringen oproepen aan de president die op 22 november 1963 werd doodgeschoten. De spot:

Nadat de reclamespot was uitgezonden, reageerde Robert Kennedy jr. op de kritiek. Hij zei dat zijn eigen campagne niet achter de spot zat, die naar verluidt zo'n 7 miljoen dollar heeft gekost. "Het spijt me als de Super Bowl-advertentie iemand in mijn familie pijn heeft gedaan", schreef hij op X. "De advertentie is gemaakt en uitgezonden door de American Values Super PAC zonder enige betrokkenheid of goedkeuring van mijn campagne. Ik hou van jullie allemaal. God zegene jullie." Zijn excuses op X:

Zijn neef Bobby Shriver reageerde onthutst op de spot. Hij zei dat zijn moeder Eunice Kennedy, een zus van John F. en Bobby Kennedy, wier beeltenis ook in de spot zit, geschokt zou zijn. Want de opvattingen van Kennedy jr. over gezondheidszorg staan lijnrecht tegenover die van Eunice. "Respect voor de wetenschap, vaccins en gelijkheid in de gezondheidszorg zaten in haar DNA", zei Shriver. Robert Kennedy jr. reageerde op X apart op zijn neef, waarbij hij herhaalde dat zijn campagne niet betrokken was bij de spot: "Bobby. Het spijt me zo als die advertentie je pijn heeft gedaan. Ik bied jou en je familie mijn oprechte excuses aan."

Waarom is Robert F. Kennedy jr. omstreden? Robert Francis Kennedy Jr. is een zoon van de in 1968 vermoorde presidentskandidaat Robert 'Bobby' Kennedy. Ook is hij een neef van de in 2009 overleden senator Ted Kennedy. Kennedy Jr. stond eerst bekend als vooraanstaand milieuactivist. Door zijn inspanningen voor het milieu werd hij door Time Magazine in 1999 uitgeroepen tot 'held voor de planeet'. Later ging hij complottheorieën verspreiden en werd hij een bekend gezicht van de antivaxbeweging. Zo vergeleek hij de coronamaatregelen met de Holocaust. "Alleen kon je je toen tenminste nog op een zolder kon verstoppen, zoals Anne Frank", zei hij. Opmerkingen waarvoor hij later ook excuses aanbood.