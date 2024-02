Griekspoor overleeft matchpoints en is door in Rotterdam, doek valt voor De Jong

Tallon Griekspoor (ATP-29) heeft de tweede ronde bereikt van het ABN Amro Open Rotterdam. Na een waar tennisgevecht, waarin Griekspoor twee matchpoints tegen kreeg, versloeg hij de Italiaan Lorenzo Musetti met 3-6, 7-6 (9-7) en 7-6 (7-3). Griekspoor vond het een moeilijke avond en was dan ook tevreden met de winst: "Ik ben trots op mezelf dat ik deze partij eruit sleep. Om op deze dagen zo'n wedstrijd te winnen, betekent veel voor me. Dit is belangrijk, zeker als je omhoog wil." De met een wildcard toegelaten Jesper de Jong verloor eerder op de dag in twee sets van de Canadees Milos Raonic. Musetti sterk In de eerste set was Musetti (ATP-26) de betere speler. In de vierde game brak hij door de service van Griekspoor, vorig jaar nog halvefinalist in Rotterdam. Bij een 5-2 voorsprong kreeg de 21-jarige Italiaan setpunten op de service van Griekspoor, die de 27-jarige Nederlander nog weg wist te werken, maar Musetti won vervolgens zijn servicebeurt en de set: 6-3.

Lorenzo Musetti bleek een geduchte tegenstander - Foto: ANP

Ook in de tweede set begon Musetti sterk. Al in de tweede servicebeurt van Griekspoor kreeg hij twee breekpunten, maar de Nederlander bleef in de wedstrijd en kwam toch op 2-1. Langzaam namen de frustraties toe bij Griekspoor, die in de zesde game met zijn racket gooide. In de negende game sloeg hij woedend een bal het publiek in, wat hem op een waarschuwing kwam te staan. Hij won die game wel en ging naar 5-4.

Griekspoor raapt zijn racket op nadat hij het heeft weggegooid - Foto: ANP

Griekspoor moest vervolgens de 5-5 toestaan, waarop hij wederom met zijn racket smeet. Het lukte de man uit Nieuw-Vennep maar niet om breekpunten te krijgen, laat staan Musetti breken. Maar bij een 6-5 voorsprong was daar dan eindelijk de eerste breekkans voor de Nederlander. Het was meteen een setpunt, maar na een goede rally sloeg Griekspoor de bal in het net. Daarna moest een tiebreak de beslissing brengen. Die ging met 9-7 naar de Nederlander.

Tallon Griekspoor voelde druk om in eigen land te spelen, maar koestert het publiek ook. Want door de steun van AHoy sleepte hij de wedstrijd tegen Musetti uit het vuur. - NOS

In de derde set was Musetti weer aan zet. De Italiaan kreeg in de eerste servicegame van Griekspoor meteen twee mogelijkheden om de Nederlander te breken. Maar hij verzuimde dat door een niet heel moeilijke bal uit te slaan en nu was er irritatie bij de Italiaan. Toch slaagde hij erin om wel een breek te plaatsen. De Italiaan liep uiteindelijk toch uit naar 4-1. Op 4-2 lukte het Griekspoor om Musetti te breken en zich dus opnieuw terug te knokken in de wedstrijd. Matchpoints Daarna ging het op service, maar bij 6-5 dreigde het mis te gaan. Musetti sloeg een geweldige return en dat leverde hem twee matchpoints op. Griekspoor maakte die allebei ongedaan, pakte zijn servicegame en dwong zo een tiebreak af. Dat de Nederlander zich terug wist te knokken, kwam ook door het publiek. "Er staat druk op als je in Nederland speelt. Aan de andere kant, ik geniet daar ook wel weer van. Ik denk dat deze wedstrijd op een andere locatie heel anders was afgelopen."

In de tiebreak brak Griekspoor meteen de Italiaan en behield hij zelf overtuigend zijn service. Bij 5-2 wist Griekspoor opnieuw door de service van Musetti te breken en dat betekende vier matchpoints voor de Nederlander. De eerste verspeelde hij nog, maar daarna was het alsnog raak. Doek valt voor De Jong De met een wildcard toegelaten Jesper de Jong (ATP-141) verloor in de eerste ronde van Milos Raonic (ATP-309). De Jong kon de boomlange Raonic goed bijbenen, maar kwam op cruciale momenten net tekort: 7-6 (5), 6-4.

. De Jong kon de boomlange Raonic goed bijbenen, maar kwam op cruciale momenten net tekort: 7-6 (5), 6-4. - NOS

Raonic, de in Montenegro geboren 33-jarige Canadees, speelde een klein decennium geleden nog in de wereldtop. Zo was hij in 2016 verliezend finalist op Wimbledon en ook even de nummer drie van de wereld. "Het was heel erg moeilijk om tegen hem te spelen. Ik baal nu natuurlijk van de nederlaag. Maar het is prachtig om nu in Ahoy te spelen", zei De Jong na afloop. De Jong bleef in de eerste set goed bij en dwong een tiebreak af. Daarin moest hij bij 3-3 een mini-break toestaan. Dat was pech voor De Jong, want de bal van de Canadees ging via de netband, waardoor Raonic het punt pakte.

Milos Raonic in actie in Ahoy - Foto: ANP

Bij 5-3 lukte het De Jong om een servicepunt terug te pakken: 5-4. De Nederlander kwam ook nog terug tot 5-5, maar sloeg toen een dubbele fout op zijn eigen service. Daarna serveerde de 1,93 meter lange Raonic de eerste set solide uit. 'Hielp me niet verder' De Jong gaf na afloop aan dat de dubbele fout waarschijnlijk met spanning te maken had. Maar de stadionspeaker kende geen genade. Hij benoemde de cruciale dubbele fout van De Jong uit de tiebreak nog een keer bij het begin van de tweede set. "Vooral die dubbele fout zal blijven hangen", klonk het.

Jesper de Jong verloor bij zijn debuut in Ahoy en dus baalde hij. Al was hij blij dat hij zich op dit podium kon bewijzen. - NOS

De stadionspeaker deed zijn niet alledaagse uitspraak tijdens het doornemen van de statistieken van de eerste set. Ook De Jong had het gehoord. "Ik denk dat hij wat onervaren was, maar het is niet het leukste om te vertellen", aldus De Jong. "Het hielp me niet echt verder in de partij."

