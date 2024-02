De Jong blijft lang bij, maar buigt in Rotterdam toch voor Raonic

De met een wildcard toegelaten Jesper de Jong (ATP-141) heeft in de eerste ronde van het ABN Amro Open in Rotterdam verloren van Milos Raonic (ATP-309). De Jong kon de boomlange Raonic goed bijbenen, maar kwam op cruciale momenten net tekort: 7-6 (5), 6-4. Raonic, de in Montenegro geboren 33-jarige Canadees, speelde een klein decennium geleden nog in de wereldtop. Zo was hij in 2016 verliezend finalist op Wimbledon en ook even de nummer drie van de wereld. "Het was heel erg moeilijk om tegen hem te spelen. Ik baal nu natuurlijk van de nederlaag. Maar het is prachtig om nu in Ahoy te spelen", zei De Jong na afloop.

Milos Raonic in actie in Ahoy - Foto: ANP

De Jong bleef in de eerste set goed bij en dwong een tiebreak af. Daarin moest hij bij 3-3 een mini-break toestaan. Dat was pech voor De Jong, want de bal van de Canadees ging via de netband, waardoor Raonic het punt pakte. Bij 5-3 lukte het De Jong om een servicepunt terug te pakken: 5-4. De Nederlander kwam ook nog terug tot 5-5, maar sloeg toen een dubbele fout op zijn eigen service. Daarna serveerde de 1,93 meter lange Raonic de eerste set solide uit. 'Hielp me niet verder' De Jong gaf na afloop aan dat de dubbele fout waarschijnlijk met spanning te maken had. Maar de stadionspeaker kende geen genade. Hij benoemde de cruciale dubbele fout van De Jong uit de tiebreak nog een keer bij het begin van de tweede set. "Vooral die dubbele fout zal blijven hangen", klonk het. De stadionspeaker deed zijn niet alledaagse uitspraak tijdens het doornemen van de statistieken van de eerste set. Ook De Jong had het gehoord. "Ik denk dat hij wat onervaren was, maar het is niet het leukste om te vertellen", aldus De Jong. "Het hielp me niet echt verder in de partij."

