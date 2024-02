Zieke Amerikaanse defensieminister niet naar Brussel voor bijeenkomst Oekraïne

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft een streep gezet door zijn trip naar Brussel, waar hij deze week zou spreken met andere defensieministers van de NAVO. De 70-jarige Austin werd gisteren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van een "opkomend blaasprobleem".

In Brussel staat een bijeenkomst gepland over de oorlog in Oekraïne. Austin zou die bijeenkomst leiden.

Hoelang Austin in het ziekenhuis moet blijven, is onbekend. Hij heeft zijn taken overgedragen aan plaatsvervangend minister van Defensie Kathleen Hicks.

Austin onder vuur

Vorige maand werd Austin ook al opgenomen in het ziekenhuis nadat er complicaties waren ontstaan bij een operatie vanwege prostaatkanker, eind december. Deze operatie had hij niet kenbaar gemaakt aan president Biden. Die hoorde er dagen later van. Ook werd pas later gezegd waarvoor Austin werd behandeld. Hierdoor kwam Austin vanuit zowel Democratische als Republikeinse hoek onder vuur te liggen.

Austin bood publiekelijk zijn excuses aan over "het gebrek aan transparantie". Eind deze maand moet hij erover getuigen voor het Congres.