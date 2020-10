Atalanta Bergamo zet FC Midtjylland eenvoudig opzij

In Denemarken, waar de regen met bakken uit de lucht kwam, had Atalanta vooral in de eerste helft het betere van het spel. Aanvaller Duvan Zapata kreeg meerdere grote kansen, waarvan hij er een op de paal schoot. Zijn derde poging was wel raak. Een voorzet vanaf rechts werd door Cristian Romero knap met het hoofd neergelegd voor de voeten van Zapata, die resoluut binnenschoot.

Atalanta Bergamo heeft, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis, overtuigend gewonnen van FC Midtjylland. Het duel in groep D van de Champions League, de groep van Ajax, eindigde in 0-4.

Na rust kwam FC Midtjylland iets beter voor de dag en wist het een aantal keer in de buurt van het doel van Marco Sportiello te komen. Toch hoefde Atalanta Bergamo, waar Sam Lammers de hele wedstrijd op de bank zat, niet echt te vrezen. Erik Sviatchenko werd nog even gevaarlijk, maar zijn kopbal belandde in de handen van Sportiello.

De Italianen leken de voorsprong wel comfortabel te vinden en kozen ervoor de thuisploeg het tempo te laten bepalen. Wel kreeg Atalanta nog een grote kans toen invaller Josip Ilicic van dichtbij kon inschieten. Doelman Hansen wist de bal echter knap uit zijn doel te houden.

Midtjylland deed vervolgens nog wel een aantal pogingen, maar in de slotfase was het Aleksej Mirantsjoek die definitief de trekker overhaalde voor Atalanta. De Rus stond nog geen tien minuten in het veld toen hij vrij kwam te staan in het strafschopgebied en de bal in de linkerbovenhoek plaatste.

Nu naar Ajax

Atalanta is in de Champions League de volgende tegenstander van Ajax, dat het Europese seizoen begon met een nederlaag tegen Liverpool. De wedstrijd tussen de Italianen en de Amsterdammers wordt op 27 oktober gespeeld in Bergamo. FC Midtjylland speelt die avond in en tegen Liverpool.