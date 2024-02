Nederland onttroond als wereldkampioen na waterpolothriller tegen Hongarije

Het was vooraf vooral afwachten hoe de ploeg zich zou presenteren. Nederland, dat vorige maand nog Europees kampioen werd in eigen land, koos ervoor, vanwege het drukke speelschema dit jaar, om het eerste deel van het toernooi wat rustiger aan te doen. De focus moest volop liggen op de eindfase van het wereldkampioenschap.

De Nederlandse waterpolosters kunnen hun wereldtitel niet prolongeren. In een enerverende kwartfinale op het WK in Doha tegen Hongarije (8-8) werd een gemiste strafworp van Lieke Rogge Nederland fataal.

Dat was ook wel logisch. De nummer vier van de wereldranglijst strijdt dit WK nog voor plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs. Bij winst was dat ticket zeker voor de Hongaren. Nederland is als regerend wereldkampioen al zeker van de Spelen.

Aarts in bloedvorm

Laura Aarts was de grote vrouw bij Oranje in het eerste kwart. Hoewel ze de eerste geworpen bal nog om haar oren kreeg, voorkwam ze met belangrijke reddingen meer Hongaarse treffers. Omdat de 19-jarige Lola Moolhuijzen ook één keer raak schoot, gingen Oranje en Hongarije gelijk op.

Maar de Hongaren, die op het EK nog verloren van Oranje, waren eigenlijk vanaf het begin af aan de betere ploeg in het bad. Dat kwam in het tweede kwart een stuk meer tot uiting. Een gaatje van twee punten werd geslagen.