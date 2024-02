Rus uitgeschakeld in Doha na marathonpartij tegen Martic

Arantxa Rus is er niet in geslaagd de tweede ronde van het hardcourttoernooi van Doha te bereiken. In Qatar was Petra Martic uiteindelijk in drie sets te sterk voor de Nederlandse.

Na drie uur strijd trok de Kroatische aan het langste eind: 5-7, 6-3, 6-7 (5).

Beide speelsters zijn 33 jaar oud, maar troffen elkaar nog niet eerder. Beiden kregen twee kansen in de openingsset en alleen Martic (de nummer 67 op de WTA-ranking) benutte er een. Rus kwam daarna ook op achterstand, maar keerde het tij met vijf games op rij.

De Nederlandse (43ste op de wereldranglijst) verspeelde in set drie een voorsprong, maar liet haar beste spel zien toen Martic voor de winst serveerde. Rus werkte twee matchpoints in de tiebreak weg, maar capituleerde op het derde.