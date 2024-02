140.000 euro schade aan apparaten door spanningspiek Oude Pekela

De spanningspiek in Oude Pekela vorige maand heeft voor zeker 140.000 euro aan schade veroorzaakt aan apparaten van inwoners. Dat meldt netbeheerder Enexis.

Koperdiefstal in een transformatorhuisje in het Groningse dorp veroorzaakte op 26 januari een spanningspiek in woningen. In plaats van 220 tot 240 volt, was de spanning korte tijd zo'n 400 volt. Daardoor raakten apparaten als kookplaten en televisies onherstelbaar beschadigd.

Enexis wilde in eerste instantie de geleden schade niet vergoeden omdat het om een geval van overmacht zou gaan. De burgemeester dreigde vervolgens met juridische stappen. Enexis beloofde toen te onderzoeken of de netbeheerder toch de portemonnee kon trekken.

De netbeheerder en burgemeester van Pekela hebben vandaag opnieuw met elkaar om tafel gezeten. Enexis heeft toegezegd gedupeerden waar nodig te helpen. Burgemeester Jaap Kuin van Pekela vindt dat "heel goed nieuws", zegt hij tegen RTV Noord. "Eerst zag Enexis de getroffenen nog als klantnummers, nu als inwoners", aldus Kuin.

110 meldingen

Tot nu toe hebben 110 mensen zich gemeld met schade. De meest schrijnende gevallen - zo'n 20 huishoudens die in financiële nood zaten door de kapotte apparatuur - zijn inmiddels door de netbeheerder geholpen.

Andere gedupeerden moeten de schade in eerste instantie voorleggen aan hun eigen verzekeraar. Volgens de gemeente wordt de schade in de meeste gevallen vergoed. De mensen die schade niet vergoed krijgen, worden alsnog door Enexis geholpen.