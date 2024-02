Kamminga slechts vijfde op 100 meter schoolslag bij WK in Qatar

Arno Kamminga is op de WK zwemmen in Doha teleurstellend als vijfde geëindigd op de 100 meter schoolslag. Caspar Corbeau, de tweede Nederlander in de finale, legde beslag op een gedeelde zevende plek. De 28-jarige Kamminga tikte aan in 59,22 en Corbeau noteerde 59,37. Daarmee waren ze ruim een halve seconde trager dan de Amerikaanse winnaar Nic Fink (58,57). De Britse achtvoudig wereldkampioen Adam Peaty (59,10) kwam niet verder dan de derde plek. Op de voorbije twee WK's langebaan pakte Kamminga steeds zilver op de 100 meter schoolslag. Hij kwam in Qatar niet in de buurt van zijn bijna drie jaar oude persoonlijk record, dat op 57,80 staat.

WK zwemmen live bij de NOS Het WK langebaanzwemmen in Doha duurt tot en met zondag. We streamen elke dag het finaleblok vanaf 17.00 uur met commentaar van Jeroen Grueter.

De geboren Amerikaan Corbeau (22) is bezig aan zijn tweede WK. Twee jaar geleden in Boedapest werd hij dertiende op de 100 meter schoolslag. Halve finales Tes Schouten plaatste zich voor de finale op de 100 meter schoolslag. Na een trage start kon ze dankzij een sterke eindsprint de eerste halve finale winnen in 1.06,30. Ze ging als vierde door naar de eindstrijd. In de andere halve finale waren namelijk drie vrouwen sneller dan Schouten. De Chinese Qianting Tang noteerde met 1.05,36 een toptijd en is favoriet voor de finale van dinsdag. Bij haar voorgaande drie WK-deelnames strandde Schouten (23) steeds in de halve eindstrijd.

Tes Schouten plaatste zich overtuigend voor de finale op de 100 meter schoolslag - Foto: ANP