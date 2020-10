Knullige eigen goal wordt tactisch sterk Ajax fataal tegen Liverpool: 0-1

Ajacied Ajax Daley Blind in een luchtduel met Sadio Mané - AFP

Tactisch had Ajax het woensdagavond prima op orde, in de Johan Cruijff Arena tegen Liverpool, maar de ploeg had het geluk niet aan zijn zijde. Want ondanks dat Ajax, mede dankzij een tactische zet minstens gelijkwaardig was aan de Champions League-winnaar van 2019, werd een knullig eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico de thuisploeg, dat genoeg kansen kreeg, uiteindelijk fataal. Zodoende beginnen de Amsterdammers het Champions League-seizoen met een 1-0 nederlaag. Sleutelrollen in de as Bij Liverpool speelde Georginio Wijnaldum op het middenveld, maar ontbrak verdediger Virgil van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal liep afgelopen weekend een zware knieblessure op. Voorin stond het gevreesde aanvalstrio Mohamed Salah-Roberto Firmino-Sadio Mané. Ajax-trainer Erik ten Hag verraste met sleutelrollen voor Daley Blind, die centraal op het middenveld stond in plaats van achterin om spits Firmino te schaduwen, en Mohammed Kudus, die tussen de linies gevaar moest stichten. Het laatste deel van dat plan moest echter gauw worden bijgesteld, want al na zeven minuten verliet Kudus geblesseerd het veld. Met Quincy Promes als zijn vervanger kwam aanvoerder Dusan Tadic in de centrale rol van Kudus te spelen.

Ajacied Mohammed Kudus moet al na 7 minuten geblesseerd van het veld, links Dusan Tadic - Getty

Blind vervulde zijn rol als extra versterker met verve. De doorgaans gevaarlijke Braziliaan Firmino kwam nauwelijks in het spel voor en de Amsterdamse as was een blok waar lastig doorheen te komen was. De Engelse ploeg zocht zijn heil vooral via de flanken. Knullige eigen goal Ajax leek niet veel hinder te ondervinden van de afwezigheid van de fans, die bij de afgelopen Champions League-campagnes voor een extra dimensie zorgden en van de Johan Cruijff Arena een vesting maakten. Zo creëerden de Amsterdammers in het begin de beste kansen. Verdediger Lisandro Martínez kopte in de handen van Liverpool-keeper Adrián, Ryan Gravenberch schoot na een snelle aanval over links net naast en een vogelvrije Quincy Promes schoot van dichtbij op Adrián. Die laatste poging was dé kans op de openingsgoal. En waar Ajax verzuimde op voorsprong te komen, lukte dat Liverpool na een ruim halfuur wel, zij het met veel fortuin en hulp van Tagliafico. De Argentijnse linksback kreeg de bal na een afzwaaier van Mané op zijn voeten en werkte de bal ongelukkig in eigen doel: 0-1.

Nicolás Tagliafico baalt na zijn knullige eigen goal tegen Liverpool (0-1) - Pro Shots

Vlak voor rust kreeg Tadic een levensgrote kans op de gelijkmaker. De 31-jarige Serviër besloot na een sublieme pass achter de defensie van David Neres om de bal over Adrián heen te wippen, maar centimeters voor de doellijn werkte Fabinho de bal knap weg. Open strijd Ajax startte de tweede helft furieus. Na nog geen minuut schoot Davy Klaassen vanaf de rand van het strafschopgebied op de binnenkant van de paal, maar de bal ging er niet in. In de open strijd die het duel was, tekenden beide ploegen voor goede mogelijkheden. Waar Firmino uit een corner voorlangs kopte, counterde Ajax vervolgens snel, maar niet succesvol omdat sta-in-de-weg Adrián opnieuw een antwoord had op een schot van Promes. Liverpool-manager Jürgen Klopp was echter niet tevreden met de minieme voorsprong, bleek wel uit de drie wissels die hij na een uur doorvoerde. Hij haalde zijn volledige aanval (Firmino, Salah, Mané) in één keer naar de kant voor Diogo Jota, Xherdan Shaqiri en Takumi Minamino. Die laatste haalde twintig minuten voor tijd verwoestend uit, maar Ajax-goalie André Onana ranselde de bal uit de goal. Wijnaldum kopte even daarna op het dak van het doel.

Ajax' grootste kans was voor Quincy Promes, maar hij stuitte op Adrián - Pro Shots

Ten Hag trachtte de gelijkmaker in de laatste tien minuten te forceren met het inbrengen van Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré voor middenvelder Blind en verdediger Perr Schuurs. Door de ruimte die daardoor achterin was ontstaan beslechtte Liverpool het pleit nog bijna via onder meer een schot van Wijnaldum, maar hij vond Onana op zijn weg. In de laatste minuut van de blessuretijd had invaller Jurgen Ekkelenkamp de terechte gelijkmaker nog op zijn schoen, maar hij schoot over.