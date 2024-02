Plasterk: voldoende overeenkomsten tussen PVV, VVD, NSC en BBB, sluit kabinet niet uit

Er zijn tussen PVV, VVD, NSC en BBB voldoende overeenkomsten waardoor het mogelijk zou moeten zijn om een nieuw kabinet te vormen. Welke vorm zo'n kabinet moet krijgen, een meerderheids- of minderheidskabinet, moet later bepaald worden. Dat staat in het eindverslag dat informateur Plasterk zojuist heeft aangeboden aan Kamervoorzitter Bosma.

Door het afhaken van NSC van Omtzigt is er nu geen direct perspectief op een rechts kabinet, maar Plasterk sluit niet uit dat het er toch van komt.

Later meer.