Advies Plasterk aan PVV, VVD, NSC en BBB: praat verder over vormen van kabinet

Door het afhaken van NSC van Omtzigt kan Plasterk niet bepalen of er op dit moment perspectief is op een rechts kabinet, maar hij sluit zeker niet uit dat het er toch van komt. Daarom adviseert hij de vier partijen om verder te praten in een nieuwe formatieronde, onder leiding van een nieuwe informateur "met ruime bestuurlijke en politieke ervaring".

Er zijn tussen PVV, VVD, NSC en BBB voldoende overeenkomsten waardoor het mogelijk zou moeten zijn om een nieuw kabinet te vormen. Welke vorm zo'n kabinet moet krijgen, een meerderheids- of minderheidskabinet, moet later bepaald worden. Dat staat in het eindverslag dat informateur Plasterk zojuist heeft aangeboden aan Kamervoorzitter Bosma.

In het verslag staat wel dat NSC op het standpunt blijft staan dat "de rechtsstatelijke afstand" met de PVV te groot is voor deelname aan een meerderheids- of minderheidskabinet. De partijen kwamen tot een vergelijk over het waarborgen van de rechtsstaat, maar vanwege de uitspraken van Wilders in het verleden en sommige standpunten in het PVV-verkiezingsprogramma wil NSC toch niet met die partij in zee. Wel is de fractie van Omtzigt bereid om gedoogsteun te verlenen aan een minderheidskabinet.

Het liefst ziet de partij een zakenkabinet of extraparlementair kabinet, dat geen formele binding heeft met de Tweede Kamer.

PVV, VVD, NSC en BBB hebben sinds half december met elkaar onderhandeld. Uit het verslag blijkt dat ze op 10 januari al overeenstemming hadden over de rechtsstaat en grondrechten. Dat was erg belangrijk voor NSC.

Zo spraken ze af dat alle godsdiensten in Nederland, ook de islam, onder de vrijheid van godsdienst vallen. Ook spraken ze af dat ze onafhankelijke instituties, zoals de rechtspraak, wetenschap en media, zullen "beschermen en respecteren". PVV-leider Wilders deed in het verleden regelmatig anti-islam-uitspraken of trok gerechtelijke uitspraken in twijfel.