Na Rotterdam ook in Utrecht cosmetische kliniek beschoten

Een cosmetische kliniek in Utrecht is vannacht beschoten, bevestigt een woordvoerder van de politie aan RTV Utrecht. Bij de beschieting raakte niemand gewond.

Buurtbewoners in Utrecht hoorden vannacht rond 01.00 uur meerdere schoten. "Hoewel ik het nooit in het echt had gehoord, wist ik meteen: dit zijn pistoolschoten", zegt een bewoonster tegen de regionale omroep.

Beschieting in Rotterdam

In Rotterdam werd afgelopen weekend ook een cosmetische kliniek beschoten. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.00 uur. Volgens regionale omroep Rijnmond gaat het om een andere vestiging van hetzelfde bedrijf. Dat bedrijf was begin deze maand het onderwerp van het BNNVARA-programma BOOS.

Daarin werden mogelijke misstanden bij de cosmetische kliniek aan de kaak gesteld. Zo waren verschillende patiënten niet blij met de resultaten van hun cosmetische ingrepen. De kliniek heeft daarna schriftelijk gereageerd op de aantijgingen.

De politie doet onderzoek. Er is nog niemand gearresteerd. De cosmetische kliniek is niet bereikbaar voor vragen over de beschietingen.