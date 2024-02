Raad Rotterdam krijgt brandbrief over haan in hotelkamer

Zes dierenbelangenorganisaties in de regio Rotterdam hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Rotterdam over de haan die afgelopen weekend gevonden werd in een hotelkamer in de stad. Volgens de organisaties gaat de gemeente niet goed om met gedumpt pluimvee. Ze trekken daarom aan de bel.

In de brief vragen ze Rotterdam dringend om de wettelijke zorgplicht voor zwerfdieren na te komen. Volgens de organisaties doet de gemeente dat niet. Ze wijzen erop dat in het Burgerlijk Wetboek staat dat de gemeente daar verantwoordelijk voor is en dat het welzijn van de dieren voorop moet staan.

Ze noemen de vondst van de haan, afgelopen zaterdagavond in een hotel in het centrum van de stad, de druppel die de emmer deed overlopen. "Dat dierenambulances niet willen rijden voor deze in nood verkerende dieren past niet. Helaas moeten wij constateren dat de gemeente Rotterdam deze dieren tot nu toe volledig in de kou laat staan", aldus de briefschrijvers.

Mee met de politie

Omdat de dierenambulance de haan niet mee wilde nemen en de gemeente niet over een pluimvee-opvang beschikt, moest het dier uiteindelijk mee met de politie. Die bracht het dier vervolgens naar opvang Zwerfkip & Zo in Boskoop, een van de ondertekenaars van de brief.

Volgens Zwerfkip & Zo hebben zij zich, samen met twee andere organisaties, het afgelopen jaar meerdere keren bekommerd om gedumpte kuikens, hennen en hanen in de stad.