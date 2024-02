Celstraf voor marinier wegens oplichting, ook van collega's

Een voormalige marinier moet de gevangenis in omdat hij 29 mensen heeft opgelicht, onder wie collega-mariniers. Ook is hij veroordeeld voor witwassen.

De militaire kamer van de rechtbank Gelderland noemt het schandalig dat de 25-jarige man als marinier het vertrouwen van de slachtoffers heeft geschonden, "terwijl juist mariniers eerlijkheid, integriteit en broederschap hoog in het vaandel zouden moeten hebben".

Daar komt volgens de rechtbank nog bij dat de man "ontzettend" vijandig reageerde op de pogingen van slachtoffers om tot een oplossing te komen.

360.000 euro

De man maakte in de tijd dat hij nog marinier was in bijna anderhalf jaar tijd meer dan 3 ton buit, evenals 60.000 euro in cryptovaluta. Hij deed zich bij de slachtoffers voor als een expert in de handel in cryptovaluta.

"De slachtoffers vertrouwden hem al hun spaargeld toe", zegt de rechtbank. "Soms was dit geld afkomstig van een erfenis of studiefinanciering." Het geld ging op aan hotels, uitstapjes naar casino's en luxegoederen. Ook maakte hij grote geldbedragen over aan zijn moeder, zijn ex-vriendin en andere personen.

In cash

Hij kwam bij de politie in beeld toen hij werd aangehouden voor het gebruik van zijn telefoon achter het stuur. Hij had een tasje om zijn nek waarin 26.000 euro in cash zat en kon geen aannemelijke verklaring over de herkomst afleggen.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie: een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Ook moet hij alle slachtoffers hun geld terugbetalen.