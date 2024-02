Paus omhelst Argentijnse president, die hem eerder 'imbeciel' noemde

In zijn verkiezingscampagne van vorig jaar haalde Milei hard uit naar de paus. Zo noemde hij Franciscus de vertegenwoordiger van al het kwaad op aarde. Ook noemde hij de geestelijk leider een communist. De radicaal-rechtse econoom Milei won in november de presidentsverkiezingen in Argentinië.

Milei had speciaal voor de gelegenheid de favoriete koekjes en taart van Franciscus meegenomen. Gisteren was er ook al een korte ontmoeting, toen de twee elkaar zagen na een dienst in de Sint-Pietersbasiliek.

De Argentijnse president Javier Milei en paus Franciscus hebben elkaar vandaag ruim een uur gesproken in Vaticaanstad. Het gesprek is opmerkelijk, want Milei noemde de paus vorig jaar nog "een imbeciel".

Vaticaancorrespondent Andrea Vreede:

"Die uitnodiging kwam meteen al na zijn verkiezing, maar voorlopig lijkt het er niet van te komen. Wij horen niets over voorbereidingen binnen het Vaticaan. Er staat ook niks over op de agenda en dat is toch een beetje raar. Deze Argentijn is al elf jaar paus en hij is in die tijd nog nooit in Argentinië op bezoek geweest.

Maar daar zijn ook wel redenen voor. Als hij op uitnodiging van Milei terug zou gaan naar Argentinië dan steunt hij daarmee ook Milei en dan kiest hij een beetje partij. Dit is een paus die zich niet voor politieke karretjes wil laten spannen.

Hij is in Argentinië ook helemaal niet zo'n geliefde figuur. Onder de militaire dictatuur van Videla was hij hoofd van de jezuïeten en zou hij dicht tegen het regime hebben aangeschurkt. Er zijn beschuldigingen gekomen na zijn verkiezing als paus, die zijn allemaal ontkracht, maar hij blijft toch wel een beetje een controversiële figuur."