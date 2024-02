Podcast De Dag: de heilige graal van ASML

Koning Willem-Alexander en de president van Zuid-Korea waren de enige buitenstaanders die eerder naar binnen mochten, maar tech-redacteur Nando Kasteleijn is nu aan dat gezelschap toegevoegd. Samen met een handjevol journalisten kreeg hij bij grote uitzondering een rondleiding door het kloppende hart van ASML. Ze gingen de zogeheten cleanroom binnen, waar een nieuwe generatie chipmachine wordt gebouwd. Dat enorme apparaat geldt als het meest complexe systeem dat ooit door de mens is gemaakt.

In deze podcast vertelt Nando wat hij zag en hoe de nieuwe chipmachine een gigantisch project is, waar ook gigantisch veel van afhangt: technologisch, voor de toekomst van ASML zelf, en voor de geopolitieke strijd die Amerika met China uitvecht. En dat alles begint dus in die cleanroom in Veldhoven.

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Anouk Kantelberg