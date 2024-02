Drugslab ontdekt na explosie in schuur Herveld

In het Gelderse dorp Herveld is vanmiddag een explosie geweest in een drugslab. Het drugslab zat in een schuur van een boerderij, meldt de politie.

Hulpdiensten zijn aanwezig en de politie onderzoekt wat er is gebeurd, meldt Omroep Gelderland. Het is niet duidelijk hoe de explosie heeft kunnen gebeuren, ook is er nog niets bekend over eventuele slachtoffers of schade. De politie kan over eventuele arrestaties ook nog geen mededelingen doen.

Twee weken geleden was er in een woonwijk in Rotterdam-Zuid een zware explosie waarbij drie doden vielen. Die werd mogelijk veroorzaakt door een drugslab.