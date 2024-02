VN-rapport: bijna helft van migrerende diersoorten neemt in aantal af

Bijna de helft (44 procent) van alle migrerende diersoorten op aarde neemt in aantal af. Van deze soorten wordt 22 procent met uitsterven bedreigd, blijkt uit de State of The World Migratory Species, het eerste rapport over migrerende soorten dat de Verenigde Naties ooit heeft gemaakt.

Honderden soorten worden geraakt door deze activiteiten, van walvissen en haaien tot albatrossen en olifanten. Vooral migrerende vissoorten worden hard geraakt: de populatie van liefst 97 procent van deze vissen neemt in aantal af.

Vervuiling en ontbossing

De sterke teruggang is vooral het gevolg van menselijke activiteiten, stelt het rapport. Daarbij gaat het onder meer om overbevissing, vervuiling, ontbossing en verstedelijking. Daarnaast speelt ook klimaatverandering een rol.

Miljarden dieren, verdeeld over zo'n 2000 soorten, leggen jaarlijks grote afstanden af op zoek naar voedsel of een plek om te broeden. Ze spelen vaak een belangrijke rol in het behouden van ecosystemen, bijvoorbeeld door planten te bestuiven, voedingsstoffen te vervoeren en ongedierte te eten.

Het rapport komt voor uit de Convention of Migratory Species (CMS), een verdrag waarmee de Verenigde Naties sinds 1983 bescherming probeert te geven aan zo'n 1200 soorten. Naast deze soorten heeft de VN nu nog eens 400 soorten aangewezen die niet op de CMS-lijst staan, maar wel met uitsterven bedreigd worden. De helft daarvan zijn vissoorten.

Ook goed nieuws

Het rapport heeft niet alleen maar slecht nieuws te melden. Dankzij het herstel van de steppen in Kazachstan kon de bedreigde saiga-antilope weer sterk in aantal toenemen. En het herstel van mariene ecosystemen bij Abu Dhabi was goed nieuws voor zeekoeien en zeeschildpadden.

De neerwaartse trend hoeft dan ook niet onomkeerbaar te zijn, benadrukken de opstellers van het rapport. Zo is bijvoorbeeld winst te behalen door de manier van vissen zo aan te passen dat de hoeveelheid bijvangst afneemt, of door belangrijke gebieden te beschermen.

Ook het aanpakken van illegale jacht en stroperij en licht- en luchtvervuiling zou migrerende soorten kunnen helpen.