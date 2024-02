Winkelcentrum Hoog Catharijne start zwarte lijst voor dieven

Een zwarte lijst voor stelende klanten, wordt steeds populairder onder winkeliers. Hiermee hopen ze het toenemende aantal winkeldiefstallen een halt toe te roepen. Vanmiddag start ook winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht met zo'n "registratiesysteem voor collectieve winkelontzegging".

De verschillende ondernemingen in het winkelcentrum kunnen daarin foto's en gegevens van dieven met elkaar delen. Daarvoor hebben zij een vergunning gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Martijn Wildeboer van het Platform Veilig Ondernemen legde in het NOS Radio 1 Journaal uit dat dergelijke systemen steeds populairder worden: "Ondernemers zien het aantal winkeldiefstallen nog steeds toenemen. Maatregelen die ze zelf nemen werken vaak onvoldoende. Gegevens delen blijkt veel effectiever."

Als een dief gesnapt wordt, krijgt hij of zij bij de desbetreffende winkel een verbod voor een jaar. Naar alle andere winkels in het systeem gaat een waarschuwing over deze persoon. "Mocht deze dief in dat jaar nou ook bij een andere winkel in Hoog Catharijne stelen, gaat een verbod voor alle winkels gelden voor de duur van een jaar", zegt Wildeboer.

Ook de politie bellen

Om zo'n verbod om te zetten in bijvoorbeeld een gevangenisstraf, moeten ondernemers van diefstal ondanks het systeem ook altijd aangifte bij de politie blijven doen, zegt Wildeboer. Want van alleen diefstal is dan geen sprake meer. "Dan gaat het ook om huisvredebreuk. En mocht dat vaker gebeuren, dan kunnen ze bij de politie en het Openbaar Ministerie starten met het aanleggen van een dossier. Dat kan leiden tot een gevangenisstraf of een boete."

Bovendien mogen winkeliers mensen niet vragen naar hun persoonsgegevens, terwijl de politie dat wel kan. "En daarmee kunnen wij ons systeem verder uitbreiden." Volgens Wildeboer doen in Hoog Catharijne op dit moment zestig ondernemers mee.

Wordt een winkeldief een jaar lang niet nogmaals gesnapt, dan verdwijnen alle gegevens uit het registratiesysteem.

Overheidsbeleid

Brancheorganisatie INretail pleitte begin dit jaar al voor strenger landelijk overheidsbeleid tegen winkeldiefstal. De winkeliersvereniging reageerde daarmee op het nieuws dat Jumbo jaarlijks inmiddels ruim 100 miljoen euro kwijt is door dat vergrijp, wat neerkomt op zo'n 1 procent van de omzet.

INretail schatte eerder in dat de schade voor de hele retailsector in 2023 richting de 2 miljard euro ging. Verder werd er in 2023 tot en met november ruim 41.000 keer aangifte gedaan, het hoogste aantal sinds 2014.