Twaalf gewonden bij grote brand in gloednieuwe attractie in Gothenburg

In het attractiepark Liseberg in de Zweedse stad Gothenburg zijn bij een brand twaalf mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit in een waterpark in aanbouw in het centrum van de stad.

Door de brand ontstond een enorme rookontwikkeling die boven grote delen van de stad te zien is. Een nabijgelegen hotel is ontruimd. De gasten zijn in kantoren in de buurt ondergebracht.