Brand in gloednieuwe attractie in Gothenburg

In het attractiepark Liseberg in de Zweedse stad Gothenburg woedt een grote brand. Die brak volgens de krant Dagens Nyheter even voor 10.00 uur uit in het waterpark in aanbouw Oceana. Een nabijgelegen hotel is ontruimd. Boven de stad hangt zwarte rook.

In de Zweedse stad Gothenburg woedt brand in een pretpark. De brand is in een nieuw gedeelte, het waterpark Oceana dat komende zomer moet worden geopend. - NOS

"Eerst stuurde een collega een foto waarop we zagen dat er brand was", zei een vrouw die vlak bij het attractiepark werkt. "Daarna werd het steeds erger. Er klonk een knal en ons pand stond te schudden toen er iets instortte."

Een brandweerman ziet dat het pand als verloren moet worden beschouwd - Foto: AFP