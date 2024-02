AZ-directeur Eenhoorn vertrekt na dit seizoen: 'Energie lastiger te vinden'

Robert Eenhoorn heeft aangekondigd te stoppen als algemeen directeur van AZ. Hij zal per 1 juli van dit jaar officieel terugtreden. Tot die tijd zal Eenhoorn de Alkmaarders helpen bij het zoeken naar en inwerken van een opvolger.

Eenhoorn stopt na bijna tien jaar in dienst te zijn geweest bij AZ, dat zich in sportief opzicht in een moeilijke periode bevindt. De club is zowel in de KNVB-beker als de Conference League al uitgeschakeld en in de competitie loopt het al even niet naar wens. De mindere resultaten kostte begin dit jaar trainer Pascal Jansen al de kop.