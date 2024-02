Carnavalsclub met de schrik vrij na botsing met trein: 'Alle geluk gehad'

De schrik zit er nog goed in bij de Berghemse carnavalsvereniging De Centrumknollen nadat een trein gisteravond laat tegen een wagen van de vereniging was gebotst. De machinist raakte gewond, alle aanwezige leden bleven ongedeerd. "We hebben echt al het geluk van de wereld gehad."

Het ongeluk gebeurde vlak voor middernacht op een spoorwegovergang. De vereniging kwam terug van een carnavalsoptocht en was onderweg naar de bouwhal, die net aan de andere kant van de spoorwegovergang staat, vertelt voorzitter Willem van Kreij van de carnavalsvereniging.

"We liepen net met de wagen het spoor op, toen de bellen van de overweg begonnen te rinkelen", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Je hebt dan nog zo'n twintig seconden om van het spoor te gaan."

'Gelukkig stond er niemand meer op het spoor'

En dat ging volgens Van Kreij lastig. Tijdens de carnavalsoptocht van Berghem worden alle wagens niet getrokken door een tractor, maar geduwd. De bewuste carnavalswagen moest dus ook terug naar de bouwhal worden geduwd. "Je moet de wagen daar een flinke helling op duwen en zo'n carnavalswagen heeft een behoorlijk gewicht", zegt hij.

Er is volgens de voorzitter met man en macht geduwd, maar zonder succes. De trein van Den Bosch richting Nijmegen reed volgens hem vol op de aanhanger achter de carnavalswagen. Daar stond het aggregaat op dat alle lampjes op de wagen van stroom voorziet.

"Tegelijkertijd kwam een trein van de andere kant. Die reed vol over de brokstukken. Gelukkig stond er niemand meer op het spoor", verzucht de voorzitter. De machinist is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.

De trein en de carnavalswagen raakten bij het ongeluk zwaar beschadigd: