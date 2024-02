Braziliaanse voetballers missen Spelen door nederlaag tegen Argentinië

Brazilië zal komende zomer in Parijs niet voor de derde keer op rij met de olympische voetbaltitel bij de mannen aan de haal gaan. De winnaar van het goud in Rio (2016) en Tokio (2021) werd door een 1-0 nederlaag tegen aartsrivaal Argentinië bij het kwalificatietoernooi in Venezuela uitgeschakeld.

Een hard gelag voor de Braziliaanse voetballers, die aan een gelijkspel op de laatste dag van het toernooi genoeg hadden om de reis naar Frankrijk te kunnen boeken. Een rake kopbal in de 78ste minuut van Luciano Gondou, de 22-jarige aanvaller van Argentinos Juniors, werd de ploeg fataal.

Drie jaar geleden veroverde Brazilië de olympische titel door in de finale met 2-1 te winnen van Spanje. Bij de kampioenen speelden onder anderen toenmalig Ajacied Antony, Richarlison (destijds Everton, nu Tottenham Hotspur) en voormalig Barcelona-vedette Dani Alves mee.