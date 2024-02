Kiptum verlegde de grenzen van de marathonsport: 'Dit was de nieuwe generatie'

"Wow, hier loopt de toekomst", zei de verbouwereerde commentator die afgelopen oktober verslag deed van de marathon van Chicago. Ze zag de 24-jarige Keniaan Kelvin Kiptum een verbluffend wereldrecord lopen. 2.00.35 was zijn tijd, 34 seconden sneller dan het oude record van marathongrootheid Eliud Kipchoge. Kiptums volgende doel was de magische grens van twee uur doorbreken. En geen atletiekkenner die zich erover had verbaasd als hem dat nog dit jaar was gelukt. Maar de grootse toekomst die voor hem lag, zal er voor Kiptum nooit komen.

Ik snap het niet. Het is een brede weg met genoeg ruimte om te ontsnappen. Jos Hermens over het ongeluk van Kelvin Kiptum

Hij overleed vannacht na een auto-ongeluk nabij zijn geboortedorp in Kenia. Ook zijn trainer Gervais Hakizimana kwam bij het ongeval om het leven. Ongeloof Jos Hermens, de voormalig topatleet die als manager jarenlang samenwerkte met wereldtoppers als Kipchoge, schrok enorm van het nieuws. De plek des onheils, een weg tussen tussen de plaatsen Kaptagat en Eldoret, kent hij goed. Dat Kiptum juist daar verongelukte, maakt de verbijstering bij Hermens des te groter. "De schok is enorm", vertelt Hermens. "In Kenia gebeuren vaak ongelukken, maar deze weg staat te boek als heel veilig. Ik heb er vaak gereden tijdens trainingsstages daar."

Hermens breekt zich het hoofd over de vraag hoe het ongeluk in vredesnaam heeft kunnen gebeuren. "Ik snap het niet. Het is een brede weg met genoeg ruimte om te ontsnappen. Alcohol dronk Kiptum sowieso nooit. Wat er fout is gegaan, is gissen." Meer kilometers In weinig landen is het marathonlopen groter dan in Kenia. Het land is dan ook in rouw en treurt om een van de meest veelbelovende atleten van het land. Deze zomer zou Kiptum op de Spelen in Parijs een titanenstrijd aangaan met Kipchoge, zijn landgenoot die vanochtend op X stilstond bij het overlijden van zijn collega.

Ook organisatie Rotterdam 'in shock' Ook bij de organisatie van de marathon van Rotterdam, waar Kiptum in april zou lopen, is het nieuws hard aangekomen. "Ook wij als organisatie zijn in shock", vertelt directeur Wilbert Lek. "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Kiptum en Hakizimana in Kenia." "Kiptum had ontzettend veel zin om hier in Rotterdam te komen lopen. Dat hij nu, op zo'n jonge leeftijd en als vader van twee kinderen, zomaar uit het leven is gerukt, is verschrikkelijk." "Als organisatie zijn we dit nieuws nu aan het verwerken. Later gaan we nog wel denken over hoe we er tijdens de marathon mee om zullen gaan."