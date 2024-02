Omtzigt noemt eigen handelen 'niet chic', maar 'andere drie nu aan zet'

Pieter Omtzigt was vanochtend terug in Den Haag, een week nadat hij abrupt uit de formatiegesprekken stapte en de pers daarover eerder inlichtte dan zijn gesprekpartners van BBB, PVV en VVD. De NSC-leider kwam naar de bijeenkomst van informateur Plasterk waar partijen het eindverslag over de formatieronde konden inzien. Het verslag wordt later vandaag gepresenteerd.

Voorafgaand daaraan zei Omtzigt tegen de verzamelde pers dat de gang van zaken vanuit hem vorige week "niet chic" was. Na afloop wilde hij niet zeggen of hij excuses aan de andere gesprekspartners heeft aangeboden.

Na het inzien van het eindverslag zei Omtzigt verder dat het een "goed idee" zou zijn als de drie overgebleven partijen BBB, PVV en VVD nu over een minderheidskabinet gaan praten. "Ze hebben kennelijk goed overlegd drie a vier dagen met zijn drieën".

Laatste druppel

Vorige week dinsdag brak zijn partij de informatieronde met PVV, VVD en BBB plotseling af en zei Omtzigt een meerderheidskabinet met de drie partijen niet meer te zien zitten. Het ontbreken van "belangrijke financiële stukken" die volgens NSC door informateur Plasterk niet op tijd aan de formerende partijen waren doorgegeven had de doorslag gegeven.

Plasterk zei daar vorige week over dat Omtzigt respect voor het "instituut informateur" ontbeert. "Dat zijn zijn woorden", zei Omtzigt vandaag.

Op de vraag of het laat ter inzage krijgen van de financiële stukken de enige reden voor het afbreken was, zei Omtzigt dat het "de druppel" was geweest. De laatste weken van de formatieronde waren de spanningen al behoorlijk opgelopen tussen partijen door harde berichten op X over en weer en het "lekken van vertrouwelijke informatie", aldus Omtzigt.'

'Jonge partij'

Op vragen over de chaotische gang van zaken vorige week benadrukte Omtzigt ook dat NSC een jonge partij is en dat je "als jonge partij nog veel te leren hebt". Hij denkt niet dat hij het "een tweede keer zo zou doen". Een volgende keer zou hij eerst de betrokkenen bellen en het daarna pas naar buiten brengen.

Op de constatering van een van de verzamelde journalisten dat zijn partij weliswaar jong is, maar hijzelf toch al twintig jaar in de Tweede Kamer zit, zei Omtzigt dat het geen eenvoudige klus is om een partij op te richten. Zo benadrukte hij dat voor twintig nieuwe zetels zo'n zestig medewerkers nodig zijn en die nog niet allemaal gevonden zijn.

Omtzigt stond rond het overleg de pers te woord: