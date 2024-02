Vanavond op tv: Eindverslag Plasterk • Zorgen over kwetsbare wijken

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over Plasterks verslag en het verloop van de formatie. Politiek verslaggever Nynke de Zoeten praat ons bij en blikt vooruit.

Informateur Ronald Plasterk deelt zijn eindverslag over de afgelopen formatieronde met de Tweede Kamer. Waarschijnlijk komt er meer duidelijkheid over de beweegredenen van NSC-leider Pieter Omtzigt om de gesprekken met VVD, PVV en BBB te verlaten.

Woonwijken onder druk

Steden maken zich zorgen over de toename van kwetsbare bewoners in hun steden. In een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge worden gemeenten verplicht om méér mensen dan nu voorrang te geven als er een corporatiewoning vrij komt. Het gaat om bijvoorbeeld mantelzorgers en daklozen. De steden vrezen dat wijken die nu al kampen met problemen te veel onder druk komen te staan.