Vanavond op tv: Eindverslag Plasterk • Rechter: F-35-export naar Israël mag niet

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over Plasterks verslag en het verloop van de formatie. Politiek verslaggever Nynke de Zoeten praat ons bij en blikt vooruit. Te gast zijn oud-informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage .

Informateur Ronald Plasterk deelt zijn eindverslag over de afgelopen formatieronde met de Tweede Kamer. Waarschijnlijk komt er meer duidelijkheid over de beweegredenen van NSC-leider Pieter Omtzigt om de gesprekken met VVD, PVV en BBB te verlaten.

Rechter: stop uitvoer F-35-onderdelen naar Israël

Nederland moet stoppen met de uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep beslist. "Israël houdt bij haar aanvallen onvoldoende rekening met de gevolgen voor de burgerbevolking", schrijven de rechters. Er is een "onmiskenbaar" risico dat de onderdelen worden gebruikt "bij het begaan van ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht".