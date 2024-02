Sinner wil na festiviteiten vooral weer tennissen: 'Tegen veel dingen 'nee' gezegd'

Jannik Sinner zal niet snel veranderen. De 22-jarige Italiaan is deze week de grote meneer van het ABN Amro Open in Rotterdam, maar hij is wars van sterallures. Na de stortvloed aan lofzangen en huldigingen voor zijn Australian Open-titel in januari wil de tennisser uit Zuid-Tirol nu vooral weer op de baan staan. Sinner kreeg het de voorbije weken voor zijn kiezen na zijn succes in Melbourne. Hij ging in Rome langs de Italiaanse president en premier, deed een uitgebreide fotoshoot in het Colosseum en als klap op de vuurpijl kreeg hij een uitnodiging voor het Sanremo-festival. Maar voor dat laatste bedankte Sinner vriendelijk. De finale van het iconische Italiaanse muziekfestival was afgelopen zaterdag, maar toen stond de tennisser alweer in Rotterdam Ahoy te trainen met onder anderen Tallon Griekspoor en Jesper de Jong. Tennis heeft prioriteit "Ik heb tegen heel veel dingen 'nee' gezegd, omdat het oppakken van de training de hoogste prioriteit had", aldus Sinner. "Ik ben een paar dagen vrij geweest en daarna ben ik gewoon weer gaan trainen. Dat is het belangrijkste."

De Italiaan is deze week de ster van het ABN Amro Open in Rotterdam. Hij vertelt onder meer over zijn jonge jaren als skiër. - NOS

De rustige manier waarop Sinner zijn verhaal doet, komt overeen met zijn ingetogen karakter. Hij is geboren in het bescheiden bergdorpje San Candido in Noord-Italië, tegen de grens met Oostenrijk. Een streek waar vooral skiërs en biatleten vandaan komen, maar tennissers? Sinner blijkt de grote uitzondering, al blijft hij ook een enorme skiliefhebber. Het gebied in de Italiaanse Dolomieten staat bekend om zijn harde werkers. "Als je op tijd moet zijn, dan ben je op tijd. Of zelfs iets eerder. We zijn als een Zwitsers uurwerk. Ik vind dat ik ook een harde werker ben. Als ik om 17.00 in de sportschool moet zijn, dan ben ik er ook om 17.00 uur", vertelt Sinner.

Sinner woont tegenwoordig in Monte Carlo, maar vertelt trots over de regio waar hij vandaan komt. "Het is een heel rustig, veilig en schoon gedeelte van Italië. De mensen zijn heel rustig daar. Hoe zuidelijker je gaat in Italië, hoe chaotischer het wordt", glimlacht Sinner als hem naar zijn roots wordt gevraagd. Hij vertelt ook volop over zijn ski-achtergrond. Sinner groeide namelijk niet alleen met een tennisracket op, hij was in zijn jeugd ook zeer bedreven op de ski's bij de slalom en reuzenslalom. Hij behoorde van zijn achtste tot twaalfde zelfs tot de nationale top in zijn leeftijdscategorie. Pas vanaf dertien jaar legde Sinner zich helemaal toe op tennis. "Een blessure ligt op de loer met skiën, dat vond ik zwaar. Dat heb je met tennis niet", legt hij uit.

Jannik Sinner tijdens een training met Tallon Griekspoor in Ahoy - Foto: ANP

Skiën doet Sinner overigens nog steeds, wanneer het kan. Zo wilde hij rond de kerst met de legendarische oud-skiër Alberto Tomba de pistes verkennen, al ging die afspraak op het laatste moment niet door. Met wie Sinner wel een afspraak heeft, is Botic van de Zandschulp. De twee ontmoeten elkaar deze week in de eerste ronde van het ABN Amro Open. De Nederlander trof de Italiaan in januari ook al in de openingsronde van de Australian Open. Weer Van de Zandschulp Sinner won in Melbourne in straight sets. "We spelen nu indoor, dus het zijn heel andere omstandigheden", blijft de Italiaan bescheiden. "Ik heb veel respect voor Botic, het is een geweldige speler. Het publiek zal ook achter hem gaan staan, dus ik hoop op een mooie sfeer."