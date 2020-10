Drie nieuwe namen dingen mee naar NS Publieksprijs

In De meeste mensen deugen neemt Rutger Bregman de lezer mee op een reis door de geschiedenis en geeft de schrijver nieuwe antwoorden op oude vragen. BASTA van Edwin Schoon is een biografie over het leven van oud-voetballer Marco van Basten en in 't Hooge Nest schrijft Roxane van Iperen over de geschiedenis van het huis dat ze in 2012 kocht en dat een onderduikadres bleek te zijn geweest voor Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Astrid Holleeder was eerder genomineerd in 2017 met Judas en in 2018 met Dagboek van een getuige. In Familiegeheimen schrijft ze over het leven, voor, tijdens en vooral na het proces tegen haar broer Willem Holleeder.

Herman Finkers was in 1997 al eens genomineerd met Ich bin ein Almeloër! en in 1998 met Het meisje met de eierstokjes. Deze keer staat hij op de lijst met De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' gaat wederom niet door, een boek vol oneliners, wijsheden en poëzie van de cabaretier.

Geert Mak won de prijs (die toen nog de Trouw Publieksprijs heette) in 2000 met De eeuw van mijn vader en in 2004 met In Europa. Het boek Grote verwachtingen is daarop het vervolg en pakt de draad weer op in 1999, waar In Europa eindigde.

Sculptuur

Vanaf vanavond kan een maand lang gestemd worden op deze boeken óf een boek naar keuze via www.nspublieksprijs.nl. Het boek waar het lezerspubliek het meest op stemt wint. De winnaar wordt bekendgemaakt in de talkshow M op NPO 1.

De NS Publieksprijs bestaat uit de eretitel Boek van het Jaar 2020, een sculptuur van Jeroen Henneman, een bedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis eerste klas reizen met de trein. Stemmers maken ook kans op een jaar gratis treinen en een jaar lang gratis boeken.