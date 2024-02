Acht ter dood veroordeelde Indiërs toch vrijgelaten door Qatar

Qatar heeft acht ter dood veroordeelde oud-marineofficieren uit India vrijgelaten. Zeven van de mannen zijn al teruggekeerd, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van India.

De Indiërs werkten voor een bedrijf in Doha dat onder meer trainingen gaf aan het Qatarese leger en werden eind vorig jaar ter dood veroordeeld. Hoewel nooit officieel is bekendgemaakt waarvoor zij precies werden vervolgd, ging het volgens ingewijden om spionage voor Israël. Ze zouden gevoelige informatie over Qatarese onderzeeërs hebben verzameld.

Waarom de mannen nu zijn vrijgelaten, is niet bekend gemaakt. Wel zegt een familielid van een van de mannen tegen The Indian Express dankbaar te zijn voor de interventie van premier Modi en de toezegging van de emir van Qatar. Verwacht wordt dat ook de laatste man terugkeert naar India.

Nauwe banden

Premier Modi had eind vorig jaar op de klimaattop in Dubai gesproken met de emir Tamim bin Hamad Al Thani. Niet lang daarna werden de doodvonnissen omgezet in gevangenisstraffen. De vrijlating van de acht voormalig marineofficieren wordt in India ook gezien als een diplomatieke doorbraak voor Modi in aanloop naar de landelijke verkiezingen dit jaar.

India en Qatar onderhouden nauwe banden met elkaar. Delhi heeft recentelijk nog een grote overeenkomst getroffen over vloeibaar gas met de oliestaat. Voor een bedrag van 78 miljard dollar blijft Qatar tot eind 2048 gas leveren aan India.