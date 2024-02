Schouten als tweede door op schoolslag, Toussaint en De Waard verder op rugslag

Titelverdedigster Ruta Meilutyte uit Litouwen kwam in de series vier honderdsten tekort voor de laatste zestien en is al uitgeschakeld.

Het langebaanzwemmen tijdens de WK is zondag begonnen en duurt acht dagen. We streamen elke dag het finaleblok vanaf 17.00 uur met commentaar van Jeroen Grueter.

Schouten werd bij de vorige WK tiende op dit nummer, maar door de afwezigheid van zes van de acht finalisten van toen liggen er plots kansen voor de 23-jarige zwemster.

"Tuurlijk wil ik op het podium staan - het podium is het podium - maar het liefst met een tijd waarvan ik denk: in Parijs telt dit ook mee", kijkt de houdster van het nationale record (1.05,71) vooruit naar de Olympische Spelen van later dit jaar.

Toussaint en De Waard ook door

Kira Toussaint bereikte de halve finales van de 100 meter rugslag. De houdster van het Nederlands record (58,65), die op de eerste dag van het titeltoernooi goud veroverde met de estafetteploeg op de 4x100 meter vrij, zette in de series de achtste tijd neer: 1.00,50.

Dat was 0,11 sneller dan landgenote Maaike de Waard die zich ook onder de laatste zestien schaarde. Claire Curzan was de snelste in de series. De Amerikaanse titelfavoriete tikte aan in 59,72.

Op de 1.500 meter vrije slag bleef Imani de Jong achter in de voorronde. De 21-jarige langeafstandszwemster werd met 16.43,55 twintigste.