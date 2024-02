Achmea overweegt om deel levensverzekeringen af te stoten

Verzekeraar Achmea wil mogelijk een deel van haar levensverzekeringtak verkopen. Dat bevestigt Achmea aan de NOS na berichtgeving in het FD. Het zou gaan om 800.000 polissen met een geschatte waarde van 3 miljard. Achmea is onder meer bekend van merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis.

Als de verkoop doorgaat, zou dat een grote ontwikkeling zijn in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Tien jaar geleden waren er nog zes verzekeringsbedrijven die levensverzekeringen verkochten. Maar sindsdien daalt het aantal spelers.

Recent werden nog Delta Lloyd, Aegon Nederland en Reaal/Zwitserleven overgenomen door respectievelijk Nationale Nederlanden, ASR en Athoro.

Gegarandeerde uitkering

Een belangrijke reden van al die overnames is dat levensverzekeringen met een zogeheten gegarandeerde uitkering minder aantrekkelijk zijn geworden voor verzekeringsbedrijven. Want sinds 2016 moeten verzekeraars bij dat type verzekeringen hogere buffers aanhouden.

Die buffers zijn nodig, omdat een levensverzekering met een gegarandeerde uitkering aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd als de verzekerde nog in leven is. Dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot een levensverzekering waarbij alleen wordt uitgekeerd bij overlijden tijdens de looptijd van de verzekering.

De vraag naar polissen met een gegarandeerde uitkering daalt. De verdiensten aan nieuwe polissen lopen dus terug, terwijl de bestaande polissen gewoon doorlopen, er hoge buffers en een administratie voor moeten worden aangehouden.

Niet meer actief verkocht

"Aangezien deze portefeuille kleiner wordt," zegt Achmea, "is van belang dat de kosten gelijke tred blijven houden met het kleiner worden van de portefeuille, terwijl we onze klanten goed blijven bedienen."

Of er al geïnteresseerde kopers zijn, wil het bedrijf niet zeggen. De verzekeraar zegt dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat de portefeuille zal worden verkocht. De woordvoerder laat weten dat er ook nog mogelijkheden bestaan om te snijden in de kosten bij de betreffende afdeling.

Voor polishouders heeft een verkoop van de portefeuillie geen gevolgen.