Swift viert alleen Super Bowl-feestje, complottheorieën gelogenstraft

Swift wachtte juist geduldig haar beurt af voordat ze Kelce feliciteerde. Pas nadat hij met de Lombardi-troffee in zijn handen de overwinning had opgeëist, werkte zij zich door de menigte naar hem toe om hem in de armen te vallen.

De afgelopen weken groeide echter de angst onder Trump-aanhangers dat Swift en Kelce de aandacht zouden gebruiken om Joe Biden een impuls te geven in zijn herverkiezingscampagne. Swift had zich in 2020 uitgesproken voor de Democraat in diens strijd tegen Trump.

2024 is het jaar van de Amerikaanse verkiezingen. Kan Donald Trump winnen van… Taylor Swift? Trump-fans hebben alle pijlen gericht op de grootste popster van dit moment. Waarom? Leggen we uit. - NOS

Uiteindelijk voelde de NFL zich genoodzaakt de geruchten tegen te spreken. "De gedachte dat dit een vooraf geschreven script is, dat dit gepland is, is complete onzin", zei NFL-baas Roger Goodell. "Taylor is een geweldige artiest en haar effect op de sport is alleen maar positief. Zij en Travis lijken erg gelukkig."

Het Pentagon had eerder al tongue-in-cheek afstand genomen in een verklaring vol verwijzingen naar songtitels van Swift. "Die theorie? We are going to shake it off."

Zelfs kandidaten doen me

Vlak voor de wedstrijd liet Donald Trump ook nog van zich horen: op zijn sociale medium Truth Social schreef hij zich niet te kunnen voorstellen dat Swift zich weer tegen hem zou keren. Hij redeneerde dat ze hem wel zou steunen omdat hij nieuwe copyrightwetgeving doorgevoerd had. "Ze is vast niet ontrouw aan de man die haar zoveel geld heeft opgeleverd."

Biden zelf koos er gisteravond voor om de draak te steken met de praatjes, in het eerste filmpje dat hij publiceerde op zijn nieuwe TikTok-account. Gevraagd of het inderdaad allemaal doorgestoken kaart was, antwoordde hij: "Ik kom in de problemen als ik je dat vertel."

'Elke keer mooier'

Kelce zelf had vooraf gezegd dat de Grammy-winst van zijn vriendin hem inspireerde. "Nu moet ik ook wel met eremetaal thuiskomen."

Na de wedstrijd in Las Vegas genoot hij vooral van de overwinning, zijn derde in totaal en tweede op rij. "Dit maak je maar één keer in je leven mee en voor mij is het al de derde keer. Het wordt elke keer mooier en mooier."