Trein botst op carnavalswagen in Berghem: machinist gewond

In het Brabantse Berghem is gisteravond laat een trein op een carnavalswagen gebotst. De machinist raakte daarbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur op een beveiligde spoorwegovergang bij de Zevenbergseweg. De machinist is naar het ziekenhuis gebracht. De carnavalsvierders kwamen met de schrik vrij, meldt Omroep Brabant. In de trein zaten zo'n honderd passagiers, voor wie vervangend vervoer is geregeld.