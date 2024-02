Tienduizenden bij lichtjesdemonstratie in München tegen racisme en haat

In München zijn gisteravond tienduizenden mensen samengekomen om te demonstreren tegen racisme, antisemitisme en haat. Velen hadden lichtsnoeren of lantaarns bij zich om het thema "Een zee van licht voor de democratie" kracht bij te zetten.

De demonstratie was op de Theresienwiese, het evenemententerrein net buiten het centrum waar elk najaar het Oktoberfest wordt gehouden. De politie schat het aantal deelnemers tussen de 75.000 en 100.000. De betoging verliep volgens de politie rustig.

De afgelopen weken zijn er in heel Duitsland anti-racismeprotesten geweest, waarbij honderdduizenden mensen op de been kwamen. Aanleiding waren onthullingen over een bijeenkomst in Potsdam waar over massadeportaties werd gesproken en waar ook politici van de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) bij aanwezig waren.

De organisatoren van het protest in München wilden zich met de betoging afzetten tegen rechtsextremisme en "weerzinwekkende deportatiefantasieën". "We staan niet toe dat mensen in ons land worden uitgesloten en vervolgd. De zwijgende meerderheid zwijgt niet langer", stellen ze.