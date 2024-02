Israëlische aanvallen op Rafah, twee gijzelaars bevrijd

Het Israëlische leger meldt dat het bij een aanval op Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, twee gijzelaars heeft bevrijd. Naast de commandoactie waarbij de mannen werden ontzet waren er vannacht ook luchtaanvallen in het gebied.

Het is pas de tweede keer sinds 7 oktober dat Israël gijzelaars levend ontzet, los van de ruim honderd vrijlatingen tijdens een staakt-het-vuren, eind vorig jaar. Afgelopen november bevrijdde het leger een vrouwelijke militair.

Veel details over de operaties van Israël zijn er nog niet, maar er zijn berichten over enkele tot tientallen doden en gewonden in Rafah. Ooggetuigen spreken over zo'n vijftien luchtaanvallen en beschietingen met een helikopter. Twee moskeeën en meerdere huizen zouden onder vuur zijn genomen.

Mager en bleek

De twee bevrijde gijzelaars zijn onderzocht door artsen en zouden er naar omstandigheden goed aan toe zijn. Ook hun namen zijn bekendgemaakt: Fernando Simon Marman (60) en Louis Har (70). Beiden zijn bij de bloedige aanslagen van Hamas op 7 oktober ontvoerd uit de kibboets Nir Yitzhak. Ze zijn naar het Sheba-ziekenhuis in Israël gebracht.