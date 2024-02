Usher brengt stadion in vervoering tijdens halftimeshow Super Bowl

R&B-ster Usher heeft het Allegiant Stadium in Las Vegas op zijn grondvesten doen schudden in de halftimeshow van de Super Bowl. In de rust van de American Footballfinale tussen de Kansas City Chiefs en de San Francisco 49ers werd hij vergezeld door een aantal surprise-acts. "Ik hou van jullie", riep de zanger het publiek toe.

Het stond 10-3 in het voordeel van het team uit San Francisco toen Usher het stadion in kwam onder leiding van een fanfareband. Hij begon zijn show met bekende hits als Caught Up, U Don't Have to Call, Superstar en Love in the Club.

Direct daarna was het tijd voor het eerste gastoptreden van de avond. Zangeres Alicia Keys zat achter een felrode piano om If I Ain't Got You ten gehore te brengen. Dat lied liep naadloos over in My Boo dat ze samen met Usher zong.

De energieke show vervolgde met een optreden van gitaarspeler H.E.R. en als afsluiter maakten rappers Will.i.am, Lil Jon en Ludacris hun opwachting. Zij ondersteunden Usher met een van zijn grootste hits: Yeah.

R&B-zanger Usher heeft ruim 80 miljoen platen verkocht sinds zijn carrière begon in 1994. Hij heeft acht Grammy's op zijn naam staan.

Artiesten in stadion

In het stadion zaten ook tal van artiesten te kijken naar de het hoogtepunt van het American Footballseizoen. De meeste aandacht ging uit naar zangeres Taylor Swift die een relatie heeft met San Francisco 49ers-speler Travis Kelce. Verder kon de oplettende kijker Paul McCartney en Lady Gaga zien zitten tussen het publiek.

De Chiefs trokken uiteindelijk aan het langste eind. De ploeg van coach Andy Reid rekende in Las Vegas in een spannende finale na verlenging met 25-22 af met de 49ers.

De halftimeshow is een van de best bekeken muziekspektakels van het jaar in de Verenigde Staten. Eerder stonden grootheden als Michael Jackson, The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Snoop Dogg en Dr Dre al op het podium.

Rihanna deed vorig jaar de halftimeshow: