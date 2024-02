Schutter gedood in kerk bekende Amerikaanse tv-prediker Joel Osteen

Een vrouw die in een kerk in de Amerikaanse stad Houston het vuur opende met een geweer is doodgeschoten door twee agenten die daar buiten diensttijd waren. Een kind dat bij de vrouw was, is zwaargewond geraakt, net als een man van 57. Het incident gebeurde in Lakewood Church, een megakerk van de bekende televisiepredikant Joel Osteen.

Volgens de politie drong de vrouw van tussen de 30 en 35 jaar met een geweer en een rugzak de kerk in de Amerikaanse staat Texas binnen. Ze zou daarbij hebben geroepen dat ze een bom bij zich droeg. In de tas en in de auto van de vrouw zijn later geen explosieven gevonden.

Voordat ze slachtoffers maakte, werd ze doodgeschoten door de twee agenten. In de kerk werden op dat moment voorbereidingen getroffen voor een van de Spaanstalige diensten van die dag. De politie zegt nog niets te weten over een motief, maar zegt wel uit te gaan van een opzichzelfstaand incident.

Het kind dat de vrouw bij zich had, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de onderlinge relatie is. De politie schat dat het kind vier of vijf jaar oud is. De 57-jarige man is in zijn been geschoten. De politie gaat ervan uit dat hij niks met de zaak te maken heeft.

Joel Osteen

Lakewood Church is een zogenoemde megakerk en is gevestigd in een voormalig basketbalstadion. Ieder weekend bezoeken zo'n 40.000 mensen verschillende diensten.

Voorganger en televisieprediker Joel Osteen zei in een verklaring niet te begrijpen wat er is gebeurd. "Ik verkeer nog in een waas", zei hij. Osteen zegt te zullen bidden voor de slachtoffers en voor de vrouw die het vuur opende.

Osteen heeft ook op X van zich laten horen. Hij schrijft dat "onze gemeenschap geschokt is door de gebeurtenissen" en dat hij "dankbaar is voor het snelle handelen van de agenten".