Defensieminister VS opnieuw opgenomen in ziekenhuis

De Amerikaanse minister Austin van Defensie is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Een woordvoerder van het Pentagon zegt dat de 70-jarige minister symptomen heeft van een "opkomend blaasprobleem". Austin heeft zijn taken overgedragen aan plaatsvervangend minister van Defensie Kathleen Hicks.

Aanvankelijk zou hij zijn taken blijven uitvoeren, maar een paar uur later maakte het Pentagon bekend dat hij ze had overgedragen. Vooralsnog blijft hij in het ziekenhuis liggen. Zowel de militaire leiding van de VS als het Witte Huis en het Congres zijn op de hoogte gebracht van zijn opname.

De minister heeft woensdag een bezoek aan Brussel gepland staan voor een bijeenkomst over de oorlog in Oekraïne. Daarna heeft hij een afspraak met ministers van Defensie van NAVO-lidstaten. Het is nog niet bekend of hij bij die bijeenkomsten aanwezig zal zijn.

Prostaatkanker niet gemeld

Austin kwam vorige maand onder vuur te liggen vanuit zowel Democratische als Republikeinse hoek omdat hij een operatie vanwege prostaatkanker niet aan president Biden kenbaar had gemaakt.

Austin onderging op 22 december een operatie en keerde een dag later naar huis. Vanwege complicaties werd hij op Nieuwjaarsdag opnieuw opgenomen, maar het Pentagon bracht president Biden en zijn nationaal veiligheidsadviseur pas drie dagen later op de hoogte.

Na het bekendmaken van de opname, duurde het nog vijf dagen voordat Biden te horen kreeg dat Austin was behandeld voor prostaatkanker. Austin bood publiekelijk zijn excuses aan over "het gebrek aan transparantie". Eind deze maand moet hij erover getuigen voor het Congres.