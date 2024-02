Franse topper eindigt onbeslist en Casparij wint met City van Pelova's Arsenal

Jackie Groenen en Lieke Martens hebben met Paris Saint-Germain niet in kunnen lopen op de nummer één in de Franse competitie, Olympique Lyonnais, waar Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk spelen.

In Lyon werd het 1-1 waardoor de achterstand van de club uit Parijs nog steeds tien punten bedraagt. Al heeft PSG wel een wedstrijd minder gespeeld.

Tabita Chawinga zette PSG in de 66ste minuut op voorspong. Lyon kwam pas na negentig minuten langszij door een eigen doelpunt van Élisa de Almeida. Groenen en Egurrola deden de hele wedstrijd mee. Van de Donk werd in de 74ste minuut gewisseld. Martens kwam er toen in, wel bij de tegenstander.

Engeland

In Engeland speelden eerder op de zondag ook Nederlanders tegen elkaar. Manchester City plaatste zich voor de laatste acht van de FA Cup door een zege op bezoek bij Arsenal.

Kerstin Casparij speelde de hele wedstrijd mee voor City. Dit gold ook voor Victoria Pelova bij Arsenal. Miedema ontbrak bij die club, omdat ze volgens de BBC last had van haar knie.