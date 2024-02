Wereldrecordhouder op de marathon Kelvin Kiptum (24) omgekomen bij ongeluk

Kelvin Kiptum (24), de wereldrecordhouder op de marathon, is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Kenia. Dat heeft de Keniaanse minister van Sport zondag bekendgemaakt.

De auto waarin de atleet zat raakte tussen Kaptaget en Eldoret van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. Niet alleen chauffeur Kiptum kwam daarbij om, ook zijn coach Gervais Hakizimana. Een derde inzittende liep zware verwondingen op.

De Keniaan Kiptum maakte in 2022 zijn debuut op de marathon en verraste vorig jaar oktober door in Chicago het wereldrecord van Eliud Kipchoge uit de boeken te lopen. Hij kwam tot een tijd van 2.00,35. Ook zijn overige twee marathons in Valencia in 2022 en in Londen in 2023, wist hij te winnen.

Kiptum zou begin april in Rotterdam aan de start verschijnen om daar zijn eigen wereldrecord aan te vallen.