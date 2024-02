AC Milan steviger in top drie na winst op Napoli, Nederlanders trefzeker in Serie A

Napoli had ook na de pauze het meeste balbezit, maar met slechts twee schoten op doel was het amper gevaarlijk. Bijna werd het nog 1-1 toen Stefan Simic op de eigen paal schoot.

Napoli blijft door de nederlaag op de negende plek staan.

Nederlanders in actie

Bij Bologna, dat met 4-0 won van Lecce, speelden de Nederlanders een belangrijke rol. Sam Beukema maakte de openingstreffer en Joshua Zirkzee had een basisplaats. De in Veenendaal geboren Oussama El Azzouzi viel in, net als ex-AZ-speler Jens Odgaard die de vierde treffer maakte.