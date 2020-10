Superieur Bayern klopt Atlético, pijnlijke nederlaag Real Madrid

Leon Goretzka en Robert Lewandowski vieren het tweede doelpunt - Pro shots

Titelverdediger Bayern München is het nieuwe Champions League-seizoen uitstekend begonnen met een ruime thuiszege op Atlético Madrid. De Duitsers overklasten de Spanjaarden met 4-0. Na grote kansen voor Luis Suárez namens de Madrilenen en een bal op de paal van Bayerns Niklas Süle opende Kingsley Coman de score, na een splijtende assist van Joshua Kimmich. Vlak voor rust verdubbelde Leon Goretzka de score na slordig balverlies van Atlético. In de tweede helft zochten de Madrilenen nadrukkelijk naar de aansluitingstreffer, maar het was Corentin Tolisso die met een schitterend schot voor de 3-0 zorgde. Coman zorgde twintig minuten voor tijd voor de eindstand. Gelijkspel Het andere duel in groep A, tussen Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou, eindigde in 2-2.

In groep B kwam FC Porto verrassend op voorsprong op bezoek bij Manchester City. Luis Díaz schoot knap raak na een mooie dribbel. Maar nog geen vijf minuten later kon Sergio Agüero vanaf de penaltystip de gelijkmaker alweer binnenschieten. Na rust stelde City orde op zaken via een knap binnengeschoten vrije trap van lkay Gündogan en een mooie krul van Ferrán Torres (3-1).

Ferrán Torres - Pro shots

Het andere duel in groep B was een stuk minder aantrekkelijk. In Griekenland boekte Olympiakos Piraeus een nipte zege op Olympique Marseille. Ahmed Hassan kopte in de blessuretijd de enige en winnende treffer binnen. Kevin Strootman viel vlak voor tijd in bij de Fransen.

In groep C leed Real Madrid in aanloop naar El Clásico (zaterdag wacht het duel met Barcelona) al vroeg op de avond een pijnlijke nederlaag tegen Sjachtar Donetsk. In het Estadio Alfredo Di Stéfano waren de Oekraïners met 3-2 te sterk. De ploeg van coach Zinédine Zidane keek tijdens de rust tegen een 3-0 achterstand aan. Gehavend Sjachtar Sjachtar, dat aantrad met een B-team omdat zeven basisspelers waren geveld door corona, deed in de eerste helft zeker niet onder voor Real en had zelfs het betere van het spel. Na een half uur kwam het verdiend op voorsprong toen Tetê raak schoot. Vier minuten later verdubbelde Raphaël Varane onbewust de score door na een rebound in eigen doel te schieten. Real wist amper kansen te creëren en zag de situatie voor rust nog erger worden. Manor Solomon werd volledig over het hoofd gezien door de Madrileense verdediging en kon gemakkelijk scoren.

Manor Solomon viert zijn treffer - Pro shots

Nu rust ging Real direct op zoek naar doelpunten. Luka Modric zorgde al snel voor een sprankje hoop door te scoren via een prachtig afstandsschot. Vinícius Júnior bracht de regerend Spaans kampioen niet veel later helemaal terug in de wedstrijd.